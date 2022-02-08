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Власть использует ГБР и БЭБ для того, чтобы давить на бизнес, - нардеп

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 13:27
Власть использует ГБР и БЭБ для того, чтобы давить на бизнес, - нардеп Фото: народный депутат Ярослав Железняк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Репрессивные действия налоговых и правоохранительных органов по бизнесу отпугивают инвесторов и уничтожают инвестиционный климат в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Ярослава Железняка.

"Слуги народа" пробили финт ушами, они взяли старого главу налоговой милиции, назначили председателем этого нового органа и весь штат налоговой милиции в 80 с чем-то процентов перевели в этот орган. Все эти обыски идут с участием Бюро экономической безопасности (БЭБ). Но это налоговая полиция. Один орган - это ГБР у Ермака (Андрея, главы ОП, - ред.), а другой орган давления - это Бюро экономической безопасности. И они сейчас исключительно делают, что направляют эти два ведомства для того, чтобы давить на бизнес", - рассказал Железняк в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, репрессии по бизнесу будут иметь негативные последствия как для экономики страны в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе, ведь инвесторы будут обходить Украину.

"Одна из главных проблем, почему они не хотят работать или инвестировать в Украину - это прямо цитирую - "репрессивные действия правоохранительных и налоговых органов", - подчеркнул Железняк.

Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.

Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.

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Ярослав Железняк Метинвест
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