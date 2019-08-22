Власова уволили с должности главы Одесской таможни

Бывший глава Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook журналиста Евгения Плинского.

Врио главы ГФС Денис Гутенко 22 августа подписал указ об увольнении.

Напомним, в июле Кабинет министров Украины уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова. Ранее Власов написал заявление на свое увольнение. Он подчеркнул, что заявление об увольнении написал по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что уже 15 июля направит заявление в Кабмин.

Как писало РБК-Украина ранее, в субботу, 13 июля, во время визита в Одессу Зеленский попросил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление на увольнение. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требование и не уволил руководителей таможен в четырех областях.

Добавим также, президент Зеленский призвал руководителей таможен во Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях самостоятельно написать заявления на увольнение, иначе он будет требовать их увольнения от и. о. главы ГФС. Позже Власов сообщил, что уволил руководителей таможен по требованию Зеленского.