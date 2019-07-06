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Зеленский призвал уволить 4 глав таможен

Новости » Политика    06.07.2019 - 17:50
Зеленский призвал уволить 4 глав таможен
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что они должны написать заявления об увольнении в течение двух дней

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на mukachevo.net.

Владимир Зеленский призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней. Иначе он будет требовать от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова освободить всех четырех руководителей.

Сообщается, что главным месседжем команды президента с поездкой на границу стало то, что "наверх уже заносить не надо, и провозить не надо".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский заявил, что через месяц у нас будет своя прокуратура. Президент Украины сообщил, что после внеочередных выборов в Верховную Раду Украины пропрезидентское большинство сможет установить контроль над силовыми органами и это позволит преодолеть коррупцию, а также остановить потоки контрабанды на таможне.

Напомним, что исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о том, что на следующей неделе руководители управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской области будут уволены. Отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского, когда будут уволены руководители управлений СБУ Закарпатской области, Баканов заявил, что "на следующей неделе".

 

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