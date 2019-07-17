Кабмин уволил и.о. главы ГФС Власова

Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее Власов написал заявление об увольнении

Кабинет министров Украины уволил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова. Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что увольнение будет реализовано с понедельника.

"По ГФС Власов написал заявление об увольнении. Соответствующим образом с понедельника это увольнение будет реализовано. Сегодня решение принято. До понедельника будет передача дел, и будет выполнять обязанности, потому что ГФС ликвидируется, ее же нет, поэтому ликвидацией будет заниматься один из директоров департамента ГФС. Он в командировке, он возвращается, и с понедельника приступит к исполнению этих обязанностей", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее Власов написал заявление на свое увольнение. Он подчеркнул, что заявление об увольнении написал по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что уже 15 июля направит заявление в Кабмин.

Как писало РБК-Украина ранее, в субботу, 13 июля, во время визита в Одессу Зеленский попросил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление на увольнение. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требование и не уволил руководителей таможен в четырех областях.

Добавим также, президент Зеленский призвал руководителей таможен во Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях самостоятельно написать заявления на увольнение, иначе он будет требовать их увольнения от и. о. главы ГФС. Позже Власов сообщил, что уволил руководителей таможен по требованию Зеленского.