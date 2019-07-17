ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин уволил и.о. главы ГФС Власова

Новости » Политика    17.07.2019 - 12:52
Кабмин уволил и.о. главы ГФС Власова
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее Власов написал заявление об увольнении

Кабинет министров Украины уволил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова. Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что увольнение будет реализовано с понедельника.

"По ГФС Власов написал заявление об увольнении. Соответствующим образом с понедельника это увольнение будет реализовано. Сегодня решение принято. До понедельника будет передача дел, и будет выполнять обязанности, потому что ГФС ликвидируется, ее же нет, поэтому ликвидацией будет заниматься один из директоров департамента ГФС. Он в командировке, он возвращается, и с понедельника приступит к исполнению этих обязанностей", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее Власов написал заявление на свое увольнение. Он подчеркнул, что заявление об увольнении написал по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что уже 15 июля направит заявление в Кабмин.

Как писало РБК-Украина ранее, в субботу, 13 июля, во время визита в Одессу Зеленский попросил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление на увольнение. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требование и не уволил руководителей таможен в четырех областях.

Добавим также, президент Зеленский призвал руководителей таможен во Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях самостоятельно написать заявления на увольнение, иначе он будет требовать их увольнения от и. о. главы ГФС. Позже Власов сообщил, что уволил руководителей таможен по требованию Зеленского.

Зеленский требует увольнения и. о. главы ГФС В ГБР рассказали подробности обысков в Фискальной службе
Новости Украины Владимир ГройсманГФС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь