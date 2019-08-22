Власова звільнили з посади голови Одеської митниці

Колишній голова Державної фіскальної служби (ДФС) Олександр Власов звільнений з посади голови Одеської митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook журналіста Євгена Плинського.

Т.в.о. голови ДФС Денис Гутенко 22 серпня підписав указ про звільнення.

Нагадаємо, в липні Кабінет міністрів України звільнив в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова. Раніше Власов написав заяву на звільнення. Він підкреслив, що заяву про звільнення написав на вимогу президента України Володимира Зеленського. Він додав, що вже 15 липня направить заяву в Кабмін.

Як писало РБК-Україна раніше, в суботу, 13 липня, під час візиту в Одесу Зеленський попросив виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву на звільнення. За словами Зеленського, Власов не виконав його вимогу і не звільнив керівників митниць в чотирьох областях.

Додамо також, президент Зеленський закликав керівників митниць у Львівській, Закарпатській, Волинській і Чернівецькій областях самостійно написати заяви на звільнення, інакше він буде вимагати їх звільнення від в. о. голови ГФС. Пізніше Власов повідомив, що звільнив керівників митниць на вимогу Зеленського.