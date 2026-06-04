З власною ППО: в Україні показали механізми недержавного захисту інфраструктури від РФ

Ключовою темою презентації проекту, який отримав назву "Критично захищено", стала можливість створення мобільних груп протиповітряної оборони на рівні підприємств відповідно до чинного законодавства, а також використання сучасних технологічних засобів для посилення захисту об’єктів.

"Презентація проекту спрямована на формування умов для системного посилення захисту об’єктів критичної та іншої інфраструктури. Розроблені інструкції, типові документи та схеми дозволяють у стислі строки організувати ефективну систему захисту від повітряних загроз", - заявив виконавчий директор асоціації "Армада" Андрій Гінкул.

Під час презентації також були представлені технологічні рішення для виявлення та протидії повітряним загрозам, а також спеціалізована техніка, яка може використовуватися для захисту критичних об’єктів.

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Представники компанії TAF Industries акцентували увагу на необхідності комплексного підходу до безпеки, компанія KVERTUS представила рішення у сфері радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, які можуть бути інтегровані до систем захисту підприємств.