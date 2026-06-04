С собственной ПВО: в Украине показали механизмы негосударственной защиты инфраструктуры от РФ

Ключевой темой презентации проекта, который получил название "Критически защищено", стала возможность создания мобильных групп противовоздушной обороны на уровне предприятий в соответствии с действующим законодательством, а также использование современных технологических средств для усиления защиты объектов.

"Презентация проекта направлена на формирование условий для системного усиления защиты объектов критической и другой инфраструктуры. Разработанные инструкции, типовые документы и схемы позволяют в сжатые сроки организовать эффективную систему защиты от воздушных угроз", - заявил исполнительный директор ассоциации "Армада" Андрей Гинкул.

Во время презентации также были представлены технологические решения для выявления и противодействия воздушным угрозам, а также специализированная техника, которая может использоваться для защиты критических объектов.

Читайте также: Украина разработала свою первую КАБ, - Федоров

Представители компании TAF Industries акцентировали внимание на необходимости комплексного подхода к безопасности, компания KVERTUS представила решения в сфере радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые могут быть интегрированы в системы защиты предприятий.