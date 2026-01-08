UA

Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Власником захопленого США танкера Marinera виявився бізнесмен з Криму, - ЗМІ

Фото: власником захопленого США танкера Marinera виявився бізнесмен з Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Захоплений США нафтовий танкер Marinera (колишня назва - Bella 1) належить російській компанії "Буревестмарин", директором і єдиним власником якої є підприємець з окупованого Росією Криму Ілля Бугай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нова газета. Європа".

Згідно з даними Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (ІМО) та ЄДРЮО, компанія "Буревестмарин" була зареєстрована в Рязані пів року тому.

Втім, схоже, що вона дійсно вела діяльність з морських перевезень. На сайтах з пошуку роботи можна знайти кілька опублікованих у 2025 році вакансій компанії, пов'язаних із судноплавством.

З 2018 року Бугай також обіймає посаду гендиректора в компанії "Руснефтехимторг", яка займається торгівлею нафтопродуктами.

У 2020 році компанія заробила 4 млрд рублів (49,6 млн доларів), потім виручка дуже зменшилася, і у 2024 році (останні доступні дані) компанія отримала збитки.

Згідно з інформацією з соцмереж Бугая, у 2008 році він закінчив Кримський федеральний університет, а зараз проживає в Москві.

 

США затримали танкери "тіньового флоту"

Нагадаємо, вчора, 7 січня, російське судно Bella 1 (зараз воно називається Marinera) було затримано американськими військовими. Причиною стало порушення санкцій США.

Нафтовий танкер був затриманий в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того, як його відстежив береговий катер USCGC Munro.

Пізніше стало відомо, що крім танкера Marinera в Атлантичному морі, США захопили в Карибському морі ще одне судно з санкційного "тіньового флоту" РФ - танкер Sophia.

Обидва судна - Bella I та Sophia - востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Міністерство юстиції США готується висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella 1, затриманого в Атлантичному океані за порушення американських санкцій.

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, захоплений танкер лише прикидався російським, щоб уникнути санкцій.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКримтіньовий флот