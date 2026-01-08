Владельцем захваченного США танкера Marinera оказался бизнесмен из Крыма, - СМИ

Захваченный США нефтяной танкер Marinera (прежнее название - Bella 1) принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новая газета. Европа".
Согласно данным Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (ИМО) и ЕГРЮЛ, компания "Буревестмарин" была зарегистрирована в Рязани полгода назад.
Впрочем, похоже, что она действительно вела деятельность по морским перевозкам. На сайтах по поиску работы можно найти несколько опубликованных в 2025 году вакансий компании, связанных с судоходством.
С 2018 года Бугай также занимает должность гендиректора в компании "Руснефтехимторг", которая занимается торговлей нефтепродуктами.
В 2020 году компания заработала 4 млрд рублей (49,6 млн долларов), затем выручка очень уменьшилась, и в 2024 году (последние доступные данные) компания получила убытки.
Согласно информации из соцсетей Бугая, в 2008 году он окончил Крымский федеральный университет, а сейчас проживает в Москве.
Напомним, вчера, 7 января, российское судно Bella 1 (сейчас оно называется Marinera) было задержано американскими военными. Причиной стало нарушение санкций США.
Нефтяной танкер был задержан в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.
Позже стало известно, что кроме танкера Marinera в Атлантическом море, США захватили в Карибском море еще одно судно из санкционного "теневого флота" РФ - танкер Sophia.
Оба судна - Bella I и Sophia - в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись в нее.
Министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения членам экипажа нефтяного танкера Bella 1, задержанного в Атлантическом океане за нарушение американских санкций.
По словам вице-президента США Джей Ди Венса, захваченный танкер лишь притворялся российским, чтобы избежать санкций.