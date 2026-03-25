Власників зруйнованого житла звільнили від комуналки: деталі нового закону

Верховна Рада України ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого та зруйнованого житла від оплати комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
Закон №13155 щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна підтримали 308 депутатів.
Документ врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією Росії проти України.
Прийнятий закон передбачає:
Відповідні положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.
Прийняття закону дозволить:
Тепер закон має підписати президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше Кабмін розширив список територій для обстеження зруйнованого та пошкодженого житла. Тепер перевірки проводитимуть не лише у зонах бойових дій, а й у населених пунктах, які належать до територій можливих бойових дій у дев’яти областях.