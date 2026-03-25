Владельцев разрушенного жилья освободили от коммуналки: детали нового закона

Закон №13155 о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества поддержали 308 депутатов.

Документ регулирует вопросы начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины.

Принятый закон предусматривает:

отмену начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если дом поврежден или разрушен и не может использоваться по назначению;

освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания;

определение порядка учета убытков, причиненных владельцам недвижимости в результате вооруженной агрессии;

урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими домами и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращения начисления платежей.

Соответствующие положения будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.

Принятие закона позволит:

обеспечить социальную справедливость для граждан, жилье которых пострадало от войны;

устранить случаи необоснованного начисления коммунальных платежей за разрушенные или непригодные для проживания объекты;

упорядочить механизм фиксации убытков, что станет важным элементом для дальнейших программ восстановления и компенсации.

Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский.