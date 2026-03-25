Владельцев разрушенного жилья освободили от коммуналки: детали нового закона

Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает владельцев поврежденного и разрушенного жилья от оплаты коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Закон №13155 о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества поддержали 308 депутатов.
Документ регулирует вопросы начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины.
Соответствующие положения будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.
Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Кабмин расширил список территорий для обследования разрушенного и поврежденного жилья. Теперь проверки будут проводить не только в зонах боевых действий, но и в населенных пунктах, которые относятся к территориям возможных боевых действий в девяти областях.