Власники зруйнованого житла не платитимуть за комуналку: Зеленський підписав закон

Кого стосується закон

Документ поширюється на власників квартир у багатоквартирних будинках, які постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій, спричинених збройною агресією Росії.

Умова одна: будинок пошкоджений або зруйнований настільки, що його не можна використовувати або він становить загрозу для людей.

Що саме змінюється

Закон передбачає кілька важливих речей:

плата за управління багатоквартирним будинком не нараховується, якщо він пошкоджений і непридатний для проживання;

власники зруйнованого житла звільняються від окремих комунальних платежів на весь час, поки об'єкт не відновлено;

для тих, чиє майно знищене повністю і не підлягає відновленню, нарахування зупиняється взагалі;

також зупиняється нарахування податку на нерухоме майно до ухвалення відповідного рішення.

Як фіксуватимуть пошкодження

Дати пошкодження та відновлення встановлюватимуть спеціальні комісійні акти обстеження. Саме ці документи стануть підставою для того, щоб зупинити або поновити нарахування платежів.

До якого часу діє закон

Норми закону діятимуть протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершення.

Як повідомляло РБК-Україна, закон також передбачає розроблення методики обліку збитків - як для власників нерухомості, так і для управителів будинків, враховуючи втрачені доходи.