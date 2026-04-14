UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Власники зруйнованого житла не платитимуть за комуналку: Зеленський підписав закон

15:49 14.04.2026 Вт
2 хв
Що треба знати про новий закон?
aimg Олена Чупровська
Фото: Власники пошкодженого житла звільнені від комуналки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє власників зруйнованого або пошкодженого житла від оплати комунальних послуг на час, поки його не можна використовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Кого стосується закон

Документ поширюється на власників квартир у багатоквартирних будинках, які постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій, спричинених збройною агресією Росії.

Умова одна: будинок пошкоджений або зруйнований настільки, що його не можна використовувати або він становить загрозу для людей.

Що саме змінюється

Закон передбачає кілька важливих речей:

  • плата за управління багатоквартирним будинком не нараховується, якщо він пошкоджений і непридатний для проживання;
  • власники зруйнованого житла звільняються від окремих комунальних платежів на весь час, поки об'єкт не відновлено;
  • для тих, чиє майно знищене повністю і не підлягає відновленню, нарахування зупиняється взагалі;
  • також зупиняється нарахування податку на нерухоме майно до ухвалення відповідного рішення.

Як фіксуватимуть пошкодження

Дати пошкодження та відновлення встановлюватимуть спеціальні комісійні акти обстеження. Саме ці документи стануть підставою для того, щоб зупинити або поновити нарахування платежів.

До якого часу діє закон

Норми закону діятимуть протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершення.

Як повідомляло РБК-Україна, закон також передбачає розроблення методики обліку збитків - як для власників нерухомості, так і для управителів будинків, враховуючи втрачені доходи.

Як повідомляло РБК-Україна, кожен п'ятий українець зазнав майнових втрат через повномасштабну війну - станом на 2025 рік таких налічувалося 20%, що більше, ніж у 2023 році.

Понад третина постраждалих оцінили свої збитки у суму понад 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Кабмін розширив список територій для обстеження зруйнованого та пошкодженого житла.

Тепер перевірки проводитимуть не лише у зонах бойових дій, а й у населених пунктах, які належать до територій можливих бойових дій у дев'яти областях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
