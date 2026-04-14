RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Владельцы разрушенного жилья не будут платить за коммуналку: Зеленский подписал закон

15:49 14.04.2026 Вт
2 мин
Что нужно знать о новом законе?
aimg Елена Чупровская
Фото: Владельцы поврежденного жилья освобождены от коммуналки (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает владельцев разрушенного или поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг на время, пока его нельзя использовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Читайте также: До 300 тысяч на дом: в Харькове стартовала программа помощи на случай блэкаутов

Кого касается закон

Документ распространяется на владельцев квартир в многоквартирных домах, которые пострадали в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России.

Условие одно: дом поврежден или разрушен настолько, что его нельзя использовать или он представляет угрозу для людей.

Что именно меняется

Закон предусматривает несколько важных вещей:

  • плата за управление многоквартирным домом не начисляется, если он поврежден и непригоден для проживания;
  • владельцы разрушенного жилья освобождаются от отдельных коммунальных платежей на все время, пока объект не восстановлен;
  • для тех, чье имущество уничтожено полностью и не подлежит восстановлению, начисление останавливается вообще;
  • также останавливается начисление налога на недвижимое имущество до принятия соответствующего решения.

Как будут фиксировать повреждения

Даты повреждения и восстановления будут устанавливать специальные комиссионные акты обследования. Именно эти документы станут основанием для того, чтобы остановить или возобновить начисление платежей.

До какого времени действует закон

Нормы закона будут действовать в течение всего военного положения и еще один год после его завершения.

Как сообщало РБК-Украина, закон также предусматривает разработку методики учета убытков - как для владельцев недвижимости, так и для управляющих домов, учитывая утраченные доходы.

Как сообщало РБК-Украина, каждый пятый украинец понес имущественные потери из-за полномасштабной войны - по состоянию на 2025 год таких насчитывалось 20%, что больше, чем в 2023 году.

Более трети пострадавших оценили свои убытки в сумму более 300 тысяч гривен.

Напомним, ранее Кабмин расширил список территорий для обследования разрушенного и поврежденного жилья.

Теперь проверки будут проводить не только в зонах боевых действий, но и в населенных пунктах, которые относятся к территориям возможных боевых действий в девяти областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
