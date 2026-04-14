Владельцы разрушенного жилья не будут платить за коммуналку: Зеленский подписал закон

Кого касается закон

Документ распространяется на владельцев квартир в многоквартирных домах, которые пострадали в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией России.

Условие одно: дом поврежден или разрушен настолько, что его нельзя использовать или он представляет угрозу для людей.

Что именно меняется

Закон предусматривает несколько важных вещей:

плата за управление многоквартирным домом не начисляется, если он поврежден и непригоден для проживания;

владельцы разрушенного жилья освобождаются от отдельных коммунальных платежей на все время, пока объект не восстановлен;

для тех, чье имущество уничтожено полностью и не подлежит восстановлению, начисление останавливается вообще;

также останавливается начисление налога на недвижимое имущество до принятия соответствующего решения.

Как будут фиксировать повреждения

Даты повреждения и восстановления будут устанавливать специальные комиссионные акты обследования. Именно эти документы станут основанием для того, чтобы остановить или возобновить начисление платежей.

До какого времени действует закон

Нормы закона будут действовать в течение всего военного положения и еще один год после его завершения.

Как сообщало РБК-Украина, закон также предусматривает разработку методики учета убытков - как для владельцев недвижимости, так и для управляющих домов, учитывая утраченные доходы.