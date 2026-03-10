Власна ППО та штурмові полки: корпуси Нацгвардії суттєво реформують

"Значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті. Ми постійно аналізуємо їх застосування, зміну характеру бойових дій та наш досвід війни, щоб підвищувати ефективність", - зазначив Клименко.

За його словами, такий підхід уже дав результат. Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена минулого року, показує свою ефективність під час бойових операцій.

Згідно з новим наказом, у складі корпусів Нацгвардії України формуються нові підрозділи:

полків безпілотних систем

штурмових полків

окремого полку прикриття повітряного простору.

"Головна мета – посилити спроможності підрозділів на полі бою, масштабувати застосування сучасних технологій та підвищити протидію повітряним загрозам. Будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань", - додав Клименко.