Собственная ПВО и штурмовые полки: корпуса Нацгвардии существенно реформируют

12:37 10.03.2026 Вт
2 мин
Какие подразделения со временем добавятся к бригадам Нацгвардии?
aimg Константин Широкун
Фото: корпуса Нацгвардии существенно реформируют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Корпуса Нацгвардии получат собственные силы противовоздушной обороны, полки беспилотных систем и штурмовые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины - Игоря Клименко.

Читайте также: Боевые бригады ежемесячно будут получать 50-100 бойцов: в НГУ объяснили новую систему отбора

"Значительная часть подразделений системы МВД непосредственно выполняет боевые задачи на фронте. Мы постоянно анализируем их применение, изменение характера боевых действий и наш опыт войны, чтобы повышать эффективность", - отметил Клименко.

По его словам, такой подход уже дал результат. В частности, корпусная реформа в структуре Сил обороны, проведенная в прошлом году, показывает свою эффективность во время боевых операций.

Согласно новому приказу, в составе корпусов Нацгвардии Украины формируются новые подразделения:

  • полков беспилотных систем
  • штурмовых полков
  • отдельного полка прикрытия воздушного пространства.

"Главная цель - усилить способности подразделений на поле боя, масштабировать применение современных технологий и повысить противодействие воздушным угрозам. Будем и в дальнейшем масштабировать боевой опыт и технологические решения, чтобы сохранить жизни воинов и повысить результативность выполнения боевых задач", - добавил Клименко.

Ранее командующий НГУ отметил, что новый механизм отбора новобранцев в войска будет предусматривать ежемесячное распределение военнослужащих по боевым бригадам в зависимости от их расположения на передовой.

Кроме того, в Нацгвардии раскрыли новую тактику россиян перемещения в Покровск - оккупанты прибегают к одиночным перемещениям, рассчитывая, что на это никто не будет реагировать.

