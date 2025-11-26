ua en ru
Влаштував ДТП і відкрив стрілянину: у Києві затримали водія Porsche

Київ, Середа 26 листопада 2025 10:51
Фото: столичні поліцейські затримали нетверезого водія Porsche Cayenne (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

У Києві затримали 37-річного водія Porsche Cayenne, який після ДТП напав на пасажирку іншого авто та кілька разів вистрілив із травматичного пістолета у водія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.

Деталі інциденту

Як розповіли правоохоронці, на спецлінію 102 звернулася киянка із повідомленням про бійку та стрілянину у Солом’янському районі. На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що водій Porsche допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі.

Після цього він почав агресивно поводитися та лаятися з учасниками дорожньо-транспортної пригоди і свідками.

"Під час конфлікту порушник вдарив 26-річну пасажирку пошкодженої автівки ВАЗ кулаком у голову. Водій ВАЗ намагався зупинити нападника, однак, той дістав травматичний пістолет й здійснив два постріли в його бік", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, лікарі швидкої госпіталізували 22-річного постраждалого з вогнепальним непроникаючим пораненням та надали йому необхідну допомогу.

Порушником виявився 37-річний мешканець столиці, який, за зовнішніми ознаками, перебував у стані алкогольного сп’яніння й від проходження тесту на стан сп’яніння відмовився.

Що загрожує

На водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’янінні) та вилучили зброю.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Фото: столичні поліцейські затримали нетверезого водія Porsche Cayenne (kyiv.npu.gov.ua)

Інші інциденти

Нагадаємо, раніше у Фастові Київської області чоловік влаштував стрілянину і розстріляв батька з сином. В результаті поранень один із потерпілих помер. Правоохоронці затримали стрільця.

А у Кіровоградській області затримали стрільця, який поранив двоє поліцейських під час перевірки документів.

Також повідомлялось про конфлікт у Запорізькій області між поліцейським та військовими, який завершився стріляниною.

