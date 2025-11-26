ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Устроил ДТП и открыл стрельбу: в Киеве задержали водителя Porsche

Киев, Среда 26 ноября 2025 10:51
Устроил ДТП и открыл стрельбу: в Киеве задержали водителя Porsche Фото: столичные полицейские задержали нетрезвого водителя Porsche Cayenne (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве задержали 37-летнего водителя Porsche Cayenne, который после ДТП напал на пассажирку другого авто и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в водителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.

Детали инцидента

Как рассказали правоохранители, на спецлинию 102 обратилась киевлянка с сообщением о драке и стрельбе в Соломенском районе. На место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что водитель Porsche допустил столкновение с автомобилем ВАЗ и еще несколькими транспортными средствами на перекрестке Соломенской площади.

После этого он начал агрессивно вести себя и ругаться с участниками дорожно-транспортного происшествия и свидетелями.

"Во время конфликта нарушитель ударил 26-летнюю пассажирку поврежденной машины ВАЗ кулаком в голову. Водитель ВАЗ пытался остановить нападавшего, однако, тот достал травматический пистолет и произвел два выстрела в его сторону", - говорится в сообщении.

По данным полиции, врачи скорой госпитализировали 22-летнего пострадавшего с огнестрельным непроникающим ранением и оказали ему необходимую помощь.

Нарушителем оказался 37-летний житель столицы, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения теста на состояние опьянения отказался.

Что грозит

На водителя составили административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и изъяли оружие.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с особой дерзостью и с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Если вину мужчины докажут, то ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Фото: столичные полицейские задержали нетрезвого водителя Porsche Cayenne (kyiv.npu.gov.ua)

Другие инциденты

Напомним, ранее в Фастове Киевской области мужчина устроил стрельбу и расстрелял отца с сыном. В результате ранений один из пострадавших скончался. Правоохранители задержали стрелка.

А в Кировоградской области задержали стрелка, который ранил двух полицейских во время проверки документов.

Также сообщалось о конфликте в Запорожской области между полицейским и военными, который завершился стрельбой.

