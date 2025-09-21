Стріляв при перевірці документів: на Кіровоградщині затримали нападника на копів
У Кіровоградській області затримали стрільця, який поранив двоє поліцейських під час перевірки документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
"Учора на Кіровоградщині житель Новоукраїнського району під час перевірки документів відкрив вогонь по правоохоронцях. Двоє наших колег отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
У поліції уточнили, що один із правоохоронців перебуває у тяжкому стані. Іншому, який отримав поранення руки, надали медичну допомогу. Його стан - стабільний.
Щодо нападника, в області була введена спецоперація. В ній брали участь оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи та патрульні. Як результат, нападника знайшли.
"Нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримано. У нього вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази", - резюмували у поліції.
Інші інциденти
Нагадаємо, на початку вересня в Дніпрі засудили військового Нацгвардії, який у січні 2024 року вбив двох жінок і наряд із двох співробітників поліції. Індустріальний суд Дніпра призначив йому довічне покарання у вигляді позбавлення волі.
Також ми писали, що наприкінці серпня у Фастові Київської області чоловік влаштував стрілянину і розстріляв батька з сином. В результаті поранень один із потерпілих помер. Правоохоронці затримали стрільця.