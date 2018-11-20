Владельцы "евроблях" перекрыли дороги в 16 областях

Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией массово перекрывают дороги

Протестующие владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли дороги в 16 областях Украины по состоянию на 13:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

Винницкая область

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 292 + 300 (с. Стрижавка Винницкого р-на).

Волынская область

М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого р-на), М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 503 + 300 (с. Старовойтово Любомльского р-на).

Житомирская область

М-06 Киев - Чоп, км 133 + 950 (с. Вересы).

Закарпатская область

М-06 Киев - Чоп, км 717 + 400 (с. Нижние Ворота).

Кировоградская область

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 38 (г. Александрия).

Киевская область

Р-03 Северо-восточный обход Киева, 10 км (в направлении Харькова), км 16 (в направлении Броваров), движение затруднено, скорость 5 км/ч.

Львовская область

М-06 Киев - Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского р-на), М-06 Киев - Чоп, км 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского р-на).

Николаевская область

Н-24 Благовещенское - Николаев, км 224 + 700 (выезд из Николаева, возле АЗС WOG).

Одесская область

М-05 Киев - Одесса, км 450 + 500 (левый проезд).

Полтавская область

ПМ-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 332 + 350, М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 207.

Ровненская область

М-06 Киев - Чоп, км 322 (возле АЗС "Сокар"), М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 307.

Тернопольская область

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 154.

Напомним, сегодня также на границе с Беларусью в районе пункта пропуска "Чернигов-Новые Яриловичи" проходит акция владельцев "евроблях". В Госпогранслужбе сообщили, что акция началась еще вчера на дороге возле пограничного пункта, продолжалась в ночь на 20 ноября. Из-за того, что активисты перекрывали дорогу, возникали сложности с подъездом к пункту пропуска.

Добавим, что в Киеве владельцы авто на иностранной регистрации заблокировали движение общественного транспорта.

В Одессе около двухсот владельцев авто на иностранной регистрации частично перекрыли движение по Киевской трассе.