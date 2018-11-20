В Одессе автомобилисты на еврономерах частично заблокировали трассу на Киев

Фото: митинг в Одессе (dumskaya.net)

Трасса заблокирована в районе КПП "Дачное"

В Одессе сегодня, 20 ноября, около двухсот владельцев авто на иностранной регистрации частично перекрыли движение по Киевской трассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Сообщается, что трасса заблокирована в районе КПП "Дачное". В частности, водители автомобилей на еврономерах заблокировали по две полосы в каждом направлении. По словам протестующих, аналогичные акции сегодня проходят по всей Украине.

Активисты требуют наложить вето на законопроекты №8487 и №8488. Также они заявляют, что их акция - бессрочная и будет проходить до выполнения требований.

Напомним, сегодня также на границе с Беларусью в районе пункта пропуска "Чернигов-Новые Яриловичи" проходит акция владельцев "евроблях". В Госпогранслужбе сообщили, что акция началась еще вчера на дороге возле пограничного пункта, продолжалась в ночь на 20 ноября. Из-за того, что активисты перекрывали дорогу, возникали сложности с подъездом к пункту пропуска.

Добавим, что в Киеве владельцы авто на иностранной регистрации заблокировали движение общественного транспорта.