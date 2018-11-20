На границе с Беларусью проходит акция владельцев "евроблях"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Госпогранслужба заявляет, что акция не мешает движению через границу

На границе с Беларусью в районе пункта пропуска "Чернигов-Новые Яриловичи" проходит акция владельцев "евроблях". Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной пограничной службе.

В Госпогранслужбе сообщили, что акция началась еще вчера на дороге возле пограничного пункта, продолжалась в ночь на 20 ноября. Из-за того, что активисты перекрывали дорогу, возникали сложности с подъездом к пункту пропуска.

"На работу пункта пропуска эта ситуация никак не влияет, но влияет на подъезд граждан. Есть информация, что они частично перекрывали движение автомобилей по дороге. Определенные сложности с проездом людей в пункт пропуска наблюдались вчера, но это продолжалось около часа. Ночью они прекратили акцию и уже не перекрывали движение", - добавили в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что сегодня пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны.

"Эта акция никоим образом не влияет на работу пункта пропуска. Непосредственно в пункте пропуска никаких чрезвычайных ситуаций, связанных с блокировкой дороги и подъезда, не было", - добавили пограничники.

Сейчас на месте скопления людей и автомобилей находятся наряды полиции.

"По состоянию на сейчас люди находятся там, но осложнений с подъездом к пункту пропуска нет", - добавили в пресс-службе ГПС.

Напомним, ранее белорусская сторона сообщала, что пограничный переход "Новая Гута-Новые Яриловичи" с украинской стороны заблокировали владельцы машин с литовскими номерами.

Вчера в Ровно "евробляхи" заблокировали таможню, в ходе акции произошла потасовка с полицией.