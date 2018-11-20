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В Украине владельцы "евроблях" массово перекрывают дороги

Новости » Общество    20.11.2018 - 12:28
В Украине владельцы "евроблях" массово перекрывают дороги
Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Движение перекрыто на дорогах в 12 областях Украины

В Украине в связи с акциями протеста водителей авто с иностранной регистрацией, которые проходят в различных областях страны, перекрыто движение транспорта на автодорогах государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

Волынская область

С 10:00 перекрыто движение на а / д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 11:00 перекрыто движение на а / д М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 503 + 300 (с. Старовойтово Любомльского района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Житомирская область

С 10:00 перекрыто движение на а / д М-06 Киев - Чоп, км 133 + 950 (с. Вересы), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Закарпатская область

С 11:00 перекрыто движение на а / д М-06 Киев - Чоп, км 717 + 400 (с. Нижние Ворота), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Кировоградская область

С 10:20 перекрыто движение транспорта на а / д М-06 Киев - Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Львовская область

С 10:20 перекрыто движение транспорта на а / д М-06 Киев - Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 11:00 перекрыто движение транспорта на а / д М-06 Киев - Чоп, км 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского района), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Николаевская область

С 10:30 перекрыто движение транспорта на а / д Н-24 Благовещенское - Николаев, км 224 + 700 (выезд из Николаева, возле АЗС WOG), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Одесская область

С 10:00 перекрыто движение на а / д М-05 Киев - Одесса, км 450 + 500 (левый проезд), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 9:20 перекрыто движение на а / д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 332 + 350, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Ровенская область

С 10:00 частично перекрыто движение на а / д М-06 Киев - Чоп, км 322 (возле АЗС "Сокар"), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 10:00. частично перекрыто движение на а / д М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 307, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Тернопольская область

С 11:00 частично перекрыто движение на а / д М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 154 путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Харьковская область

С 10:00 перекрыто движение на а / д М 03 Киев - Харьков - Довжанский, км 515 - км 516, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Херсонская область

С 10:00 частично перекрыты движение на а / д М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 206, путем непрерывного движения по пешеходному переходе.

С 10:30 перекрыто движение на а / д Р-47 Херсон - Каховка - Геническ, км +57, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Хмельницкая область

С 10:00 перекрыто движение на а / д Н-03 Житомир - Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич, Подольского района) и Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, км 249 + 320 (г. Шепетовка) путем непрерывного движения по пешеходным переходам.

Черкасская область

С 10:00 перекрыто движение на а / д М-05 Киев - Одесса, км 210, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсивное движение транспорта.

С 11:00 перекрыто движение на а / д Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань, км 11 (с. Благодатное), путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсивное движение транспорта.

Напомним, сегодня также на границе с Беларусью в районе пункта пропуска "Чернигов-Новые Яриловичи" проходит акция владельцев "евроблях". В Госпогранслужбе сообщили, что акция началась еще вчера на дороге возле пограничного пункта, продолжалась в ночь на 20 ноября. Из-за того, что активисты перекрывали дорогу, возникали сложности с подъездом к пункту пропуска.

Добавим, что в Киеве владельцы авто на иностранной регистрации заблокировали движение общественного транспорта.

В Одессе около двухсот владельцев авто на иностранной регистрации частично перекрыли движение по Киевской трассе.

 

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