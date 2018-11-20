Власники "євроблях" перекрили дороги в 16 областях

Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією масово перекривають дороги

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією перекрили дороги у 16 областях України за станом на 13:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.

Вінницька область

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський, км 292 + 300 (с. Стрижавка Вінницького р-ну).

Волинська область

М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгинінок Луцького р-ну), М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 503 + 300 (с. Старовойтово Любомльського р-ну).

Житомирська область

М-06 Київ - Чоп, км 133 + 950 (с. Вереси).

Закарпатська область

М-06 Київ - Чоп, км 717 + 400 (с. Нижні Ворота).

Кіровоградська область

М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине, км 38 (м. Олександрія).

Київська область

Р-03 Північно-східний обхід Києва, 10 км (в напрямку Харкова), км 16 (у напрямку Броварів), рух ускладнено, швидкість 5 км/год.

Львівська область

М-06 Київ - Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадів Миколаївського р-ну), М-06 Київ - Чоп, км 500 + 900 (з. Старий Милятин Буського р-ну).

Миколаївська область

Н-24 Благовіщенське - Миколаїв, км 224 + 700 (виїзд з Миколаєва, біля АЗС WOG).

Одеська область

М-05 Київ - Одеса, км 450 + 500 (лівий проїзд).

Вінницька область

ПМ-03 Київ - Харків - Довжанський, км 332 + 350, М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 207.

Рівненська область

М-06 Київ - Чоп км 322 (біля АЗС "Сокар"), М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 307.

Тернопільська область

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, км 154.

Нагадаємо, сьогодні також на кордоні з Білоруссю в районі пункту пропуску "Чернігів-Нові Яриловичі" проходить акція власників "евроблях". У Держприкордонслужбі повідомили, що акція почалася ще вчора на дорозі біля прикордонного пункту, тривала в ніч на 20 листопада. З-за того, що активісти перекривали дорогу, виникали складності з під'їздом до пункту пропуску.

Додамо, що у Києві власники авто на іноземній реєстрації заблокували рух громадського транспорту.

В Одесі близько двохсот власників авто на іноземній реєстрації частково перекрили рух по Київській трасі.