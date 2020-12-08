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Владелец сгоревшего в Одессе отеля "Токио Стар" умер от COVID-19

Одесса, Вторник 08 декабря 2020 14:42
Владелец сгоревшего в Одессе отеля "Токио Стар" умер от COVID-19
Фото: Вадим Черный (facebook.com/vadim cherny)
Автор: РБК-Украина

Владелец отеля "Токио Стар" в Одессе, где в прошлом году произошел пожар, Вадим Черный умер в результате осложнений, которые были вызваны заражением коронавирусом. Он лечился в столичной больнице "Феофания".

Об этом сообщил депутат Одесского областного совета Петр Обухов, передает "Суспільне".

По его словам, у Черного ранее лабораторно подтвердили коронавирус. Минимум две недели он был в коме из-за осложнений на фоне COVID-19.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе произошел в августе 2019 года. Тогда в пожаре погибли девять человек, еще 19 пострадали. Гостиница была одной из самых бюджетных в Одессе, при этом по документам она числилась как "складские помещения" и не имела разрешений на проживание в ней посетителей.

После инцидента прокуратура Одесской области задержала Вадима Черного. 20 августа суд арестовал владельца гостиницы "Токио Стар". Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

При этом в ноябре прошлого года отпустили под круглосуточный домашний арест.

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