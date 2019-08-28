Пожар в Одессе: суд оставил владельца гостиницы в СИЗО

Фото: владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадим Черный (dumskaya.net)

Судьи сочли убедительными аргументы обвинения

Апелляционный суд Одесской области рассмотрел жалобы адвокатов владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на более мягкую. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Судьи сочли убедительными аргументы обвинения, которое настаивало на том, что Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности. Его оставили в СИЗО.

Вадим Чёрный: решение по апелляции Опубліковано Думская ТВ Середа, 28 серпня 2019 р.



Ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области задержала Черного. 20 августа суд арестовал владельца гостиницы "Токио Стар". Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Сам владелец сгоревшего отеля утверждает, что вина за случившиеся лежит на охранной компании, которая не отреагировала на пожар и не вызвала соответствующие службы. Он также написал письмо с обращением к президенту.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" случился ночью 17 августа на втором этаже здания. По данным правоохранителей, в гостинице находилось около 200 человек. В результате происшествия 19 человек пострадали и 9 погибли.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что будет следить за ходом расследования вокруг отеля "Токио Стар", и что отвечать будут не только непосредственные виновники, но и лично владелец.