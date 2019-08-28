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Пожар в Одессе: суд оставил владельца гостиницы в СИЗО

Новости » Общество    28.08.2019 - 14:26
Пожар в Одессе: суд оставил владельца гостиницы в СИЗО
Фото: владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадим Черный (dumskaya.net)

Судьи сочли убедительными аргументы обвинения

Апелляционный суд Одесской области рассмотрел жалобы адвокатов владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на более мягкую. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Судьи сочли убедительными аргументы обвинения, которое настаивало на том, что Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности. Его оставили в СИЗО.

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Опубліковано Думская ТВ Середа, 28 серпня 2019 р.


Ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области задержала Черного. 20 августа суд арестовал владельца гостиницы "Токио Стар". Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Сам владелец сгоревшего отеля утверждает, что вина за случившиеся лежит на охранной компании, которая не отреагировала на пожар и не вызвала соответствующие службы. Он также написал письмо с обращением к президенту.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" случился ночью 17 августа на втором этаже здания. По данным правоохранителей, в гостинице находилось около 200 человек. В результате происшествия 19 человек пострадали и 9 погибли.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что будет следить за ходом расследования вокруг отеля "Токио Стар", и что отвечать будут не только непосредственные виновники, но и лично владелец.

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