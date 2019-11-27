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Владельца отеля "Токио Стар" отпустили под домашний арест

Новости » Общество     27.11.2019 - 11:30
Владельца отеля "Токио Стар" отпустили под домашний арест
Фото: владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадим Черный (dumskaya.net)

Черного отпустили под круглосуточный домашний арест

Апелляционный суд города Одесса изменил меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Odessa.online.

Сообщается, что 27 ноября суд вынес решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. На время домашнего ареста подозреваемый будет обязан носить браслет с системой слежения.

Напомним, пожар в одесском отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали.

После инцидента прокуратура Одесской области задержала Черного. 20 августа суд арестовал владельца гостиницы "Токио Стар". Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Ранее 15 октября суд принял решение оставить Черного под стражей, а также определил сумму залога в размере более чем 53 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что администратора "Токио Стар" Ирину Паровик отпустили под домашний арест. Соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы 11 октября, изменив меру пресечения для администратора "Токио Стар", которая находилась под стражей. Паровик отпустили под ночной домашний арест с 22:00 до 6:00.

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