Власник згорілого в Одесі готелю "Токіо Стар" помер від COVID-19

Фото: Вадим Чорний (facebook.com/vadim cherny)

Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі, де минулого року сталася пожежа, Вадим Чорний помер в результаті ускладнень, які були викликані зараженням коронавірусом. Він лікувався у столичній лікарні "Феофанія".

Про це повідомив депутат Одеської обласної ради Петро Обухів, передає "Суспільне".

За його словами, біля Чорного раніше лабораторно підтвердили коронавірус. Мінімум два тижні він був у комі з-за ускладнень на тлі COVID-19.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі стався в серпні 2019 року. Тоді у пожежі загинули дев'ять осіб, ще 19 постраждали. Готель була однією з самих бюджетних в Одесі, при цьому за документами вона значилася як "складські приміщення" і не мала дозволів на проживання в ній відвідувачів.

Після інциденту прокуратура Одеської області затримала Вадима Чорного. 20 серпня суд заарештував власника готелю "Токіо Стар". Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

При цьому у листопаді минулого року відпустили цілодобовий під домашній арешт.