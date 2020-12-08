ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Власник згорілого в Одесі готелю "Токіо Стар" помер від COVID-19

Одеса, Вівторок 08 грудня 2020 14:42
Власник згорілого в Одесі готелю "Токіо Стар" помер від COVID-19
Фото: Вадим Чорний (facebook.com/vadim cherny)
Автор: РБК-Україна

Власник готелю "Токіо Стар" в Одесі, де минулого року сталася пожежа, Вадим Чорний помер в результаті ускладнень, які були викликані зараженням коронавірусом. Він лікувався у столичній лікарні "Феофанія".

Про це повідомив депутат Одеської обласної ради Петро Обухів, передає "Суспільне".

За його словами, біля Чорного раніше лабораторно підтвердили коронавірус. Мінімум два тижні він був у комі з-за ускладнень на тлі COVID-19.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі стався в серпні 2019 року. Тоді у пожежі загинули дев'ять осіб, ще 19 постраждали. Готель була однією з самих бюджетних в Одесі, при цьому за документами вона значилася як "складські приміщення" і не мала дозволів на проживання в ній відвідувачів.

Після інциденту прокуратура Одеської області затримала Вадима Чорного. 20 серпня суд заарештував власника готелю "Токіо Стар". Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

При цьому у листопаді минулого року відпустили цілодобовий під домашній арешт.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ОдесапожежаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся