Влада Брянської області РФ стверджує про другий за день обстріл

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Медуза - LIVE.

"Під час війни оперативно перевірити інформацію, яку повідомляють навіть офіційні представники сторін, що воюють, неможливо. Ставтеся до неї з обережністю", - попереджає видання.

Як стверджує губернатор, постраждалих і руйнувань цивільних об'єктів немає, у двох населених пунктах Новозибківського округу порушено електропостачання.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у російському Брянську готують кілька шкіл для місць дислокації окупантів. Як пояснює місцева влада, військові потрібні у навчальних закладах "на випадок НП".

Зазначимо, Брянська область знаходиться на кордоні з Україною та Білоруссю. Останнім часом росіяни дедалі частіше почали повідомляти про "вибухи" та "атаки", що відбуваються в регіоні. Наприклад, 2 січня, сталася "бавовна" в Климівському районі Брянської області РФ. Відомо про пошкодження енергетичного об'єкта, в селищі зникло світло. А 14 січня, за словами росіян, сталася "атака" на одну з найбільших електропідстанцій Брянська. При цьому в Брянській області почали встановлювати бетонні протитанкові загородження.

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