Бояться вторгнення? В ще одній області Росії почали будувати протитанкові загородження

В Брянській області Росії почали встановлювати бетонні протитанкові загородження. Пояснили це можливим зіткнення з ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання 7х7 .

Слідом за Бєлгородською й Курською областями, бетонні загородження з'являться й в Брянському регіоні на кордоні з Україною.

"Яким би не був подальший розвиток подій під час війни, будівництво укріплених ліній скрізь, де має місце або може виникнути зіткнення з противником, є необхідним мінімумом облаштування фронту і ближнього тилу", - пише автор матеріалу для видання Rex.

Зазначається, що будівництво оборонних споруд у Курській області завершили ще в жовтні. Також восени їх почали будувати й в Бєлгородській області.