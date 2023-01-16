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Бояться вторгнення? В ще одній області Росії почали будувати протитанкові загородження

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Понеділок 16 січня 2023 13:33
Бояться вторгнення? В ще одній області Росії почали будувати протитанкові загородження Фото: Бояться вторгнення? В ще одній області Росії почали будувати протитанкові загородження (t.me/horizontal_russia)
Автор: Сергій Пишкін

В Брянській області Росії почали встановлювати бетонні протитанкові загородження. Пояснили це можливим зіткнення з ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання 7х7.

Слідом за Бєлгородською й Курською областями, бетонні загородження з'являться й в Брянському регіоні на кордоні з Україною.

"Яким би не був подальший розвиток подій під час війни, будівництво укріплених ліній скрізь, де має місце або може виникнути зіткнення з противником, є необхідним мінімумом облаштування фронту і ближнього тилу", - пише автор матеріалу для видання Rex.

Зазначається, що будівництво оборонних споруд у Курській області завершили ще в жовтні. Також восени їх почали будувати й в Бєлгородській області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в листопаді російські військові почали встановлювати на окупованих територіях "зуби дракона".

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