В Росії заявляють про атаку на одну з найбільших електропідстанцій Брянська

Вчора, 14 січня, за словами росіян відбулась атака на одну з найбільших електропідстанцій Брянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

За словами росіян, атаковано було одну з найбільших енергопідстанцій регіону - вона живила два райони Брянська.Вони також додали, що перша скинута граната не розірвалася, а другу накрив собою охоронець, який наразі знаходиться в реанімації.

"Український дрон скинув дві гранати на енергопідстанцію у Брянській області вчора близько 6 ранку", - написали в Mash.

Нагадаємо, у російській Бєлгородській області сьогодні знову неспокійно. Місцеві жителі розповідають про звуки вибухів у Шебекіно, після яких у місті проблеми зі світлом та водопостачанням.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бєлгородській області сержант підірвав гранату та влаштував пожежу у військовій частині.

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