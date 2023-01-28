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Бояться ЗСУ? У російському Брянську готують школи для солдатів "на випадок НП"

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Росія, Субота 28 січня 2023 14:04
Бояться ЗСУ? У російському Брянську готують школи для солдатів "на випадок НП" Фото: у російському Брянську готують школи для розміщення солдатів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У російському Брянську готують кілька шкіл для місць дислокації окупантів. Як пояснює місцева влада, військові потрібні у навчальних закладах "на випадок НП".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

Так, місцеве управління освіти Брянського району доручило підготувати як мінімум шість місцевих шкіл для розміщення військовослужбовців.

"МНС приїде, подивиться з метою, у разі надзвичайної ситуації, розміщення військових на базі цих шкіл. Будьте ласкаві бути готовими для того, щоб показати освітню установу, не ставлячи жодних питань. Попередньо буде дзвінок нам, і ми вас також інформуватимемо", - говорить голова УО Алла Азаркіна.

Цікаво, що школи, які доручили підготувати до розміщення військових, працюють у очному режимі. Журналісти губляться у здогадах, як діти навчатимуться, якщо військових там розмістять.

Зазначимо, Брянська область знаходиться на кордоні з Україною та Білоруссю. Останнім часом росіяни все частіше почали повідомляти про "вибухи" та "атаки", що відбуваються в регіоні. Наприклад, 2 січня, сталася "бавовна" в Климівському районі Брянської області РФ. Відомо про пошкодження енергетичного об'єкта, в селищі зникло світло. А 14 січня за словами росіян, сталася "атака" на одну з найбільших електропідстанцій Брянська. При цьому в Брянській області почали встановлювати бетонні протитанкові загородження.

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