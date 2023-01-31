Власти Брянской области РФ утверждают о втором за день обстреле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Медуза - LIVE.

"Во время войны оперативно проверить информацию, которую сообщают даже официальные представители воюющих сторон, невозможно. Относитесь к ней с осторожностью", - предупреждает издание.

Как утверждает губернатор, пострадавших и разрушений гражданских объектов нет, в двух населенных пунктах Новозыбковского округа нарушено электроснабжение.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Брянске готовят несколько школ для мест дислокации оккупантов. Как объясняют местные власти, военные нужны в учебных заведениях "на случай ЧП".

Отметим, Брянская область находится на границе с Украиной и Беларусью. В последнее время россияне все чаще стали сообщать о "взрывах" и "атаках", происходящих в регионе. Например, 2 января, произошел "хлопок" в Климовском районе Брянской области РФ. Известно о повреждении энергетического объекта, в поселке пропал свет. А 14 января, по словам россиян, произошла "атака" на одну из крупнейших электроподстанций Брянска. При этом в Брянской области начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения.

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