"Вкусный" телевизор и электрический кроссовер Huawei. Главное из мира технологий

Японские ученые разработали телевизор, который способен передавать вкус. Китайская компания Huawei представила электрический кроссовер, а Samsung может отказаться от Android на своих смартфонах.

Samsung может отказаться от Android

Согласно отчетам инсайдеров, южнокорейская компания Samsung заинтересована в переводе смартфонов с Android на Fuchsia OS - экспериментальную операционку Google. По предварительной оценке, на переход на Fuchsia OS Samsung потребуется несколько лет.

Отметим, еще в 2018 году Bloomberg писал, что Google был сам заинтересован в переводе своих устройств, включая линейку Pixel, на Fuchsia OS. Известно, что несколько лет назад использование этой операционки рассматривала и Huawei, но в итоге выпустила собственную Harmony OS

"Вкусный" телевизор из Японии

Японские ученые разработали прототип экрана телевизора, который способен имитировать вкус. Технология получила название Taste the TV.

Для имитации вкусов используется карусель из 10 добавок, которые в комбинации создают вкус конкретной еды. После этого они распыляются на гигиенической пленке плоского экрана телевизора, чтобы зритель мог попробовать это.

WATCH: A Japanese professor has created a TV that can be tasted. This prototype lickable screen can imitate food flavors https://t.co/yZsy5ZsI0g pic.twitter.com/yP1yeRhtaN — Reuters Asia (@ReutersAsia) December 23, 2021

Предполагается, что если телевизор выйдет на рынок, его стоимость составит около 875 долларов. Такие гаджеты могут пригодиться сомелье или поварам, которые учатся дистанционно.

Huawei представила конкурента Tesla Model Y

Китайская Huawei совместно с компанией Seres представила новый электрический кроссовер AITO M5. Автомобиль мощнее и автономнее Tesla Model Y, но при этом стоит дешевле.

По аэродинамическим характеристикам автомобиль превосходит Porsche Macan. Окна выполнены из двухслойных звукоизоляционных стекол, благодаря чему снижается уровень внешних шумов.

Фото: электрический кроссовер Huawei

В AITO M5 установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 125 лошадиных сил и по электромотору на каждой оси мощностью 224 и 204 л.с. С нуля до "сотни" автомобиль разгоняется за 4,4 секунды. В топовой модификации установлен аккумулятор на 200 кВтч, заряда которого хватает на более чем 1 000 км, а с учетом бензина он может проехать 1195 км.

Цены стартуют от 39 000 долларов, старт продаж намечен на февраль 2022 года.

WhatsApp позволит редактировать медиафайлы перед отправкой

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, с помощью которой перед отправкой сообщения можно будет отредактировать медиафайлы.

Приложение предоставит опцию выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией или публиковать контент в статус. Сейчас такая рассылка возможна только при отправке медиа с вкладки "Камера".

Обновление BIОS сломало ноутбуки Dell

На ноутбуки компании Dell вышло обновление прошивки BIОS, после которой прекращают работать экраны. Проблема затронула устройства линеек Latitude, Inspiron и Alienware.

В сети появились массовые жалобы владельцев ноутбуков Dell на то, что последняя версия BIOS конфликтует с их устройствами. После обновления периферийное освещение и дисплеи прекращают работать, переходят к синему экрану или же просто выключаются.

Пока пользователям предлагают откатиться к более ранней версии BIOS, пока Dell не выпустит обновление для устранения ошибки. Также для отката советуют воспользоваться приложением SupportAssist OS Recovery.

Запуск украинского спутника перенесли

Запуск украинского спутника "Сич-2-30" перенесли с 10 на 13 января 2022 года. Его отправят на орбиту в рамках миссии Transporter 3. Спутник полностью готов к запуску.

На орбиту его выведет ракета-носитель Falcon 9 компании американской компании Space X. Украинский спутник будет присылать цифровые изображения поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах.