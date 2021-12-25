"Смачний" телевізор і електричний кросовер Huawei. Головне зі світу технологій

Японські вчені розробили телевізор, який здатний передавати смак. Китайська компанія Huawei представила електричний кросовер, а Samsung може відмовитися від Android на своїх смартфонах.

Samsung може відмовитися від Android

Згідно зі звітами інсайдерів, південнокорейська компанія Samsung зацікавлена в переведенні смартфонів з Android на Fuchsia OS - експериментальну операційку Google. За попередньою оцінкою, на перехід на Fuchsia OS Samsung буде потрібно кілька років.

Відзначимо, ще в 2018 році Bloomberg писав, що Google був сам зацікавлений в переведенні своїх пристроїв, включаючи лінійку Pixel, на Fuchsia OS. Відомо, що кілька років тому використання цієї операційки розглядала і Huawei, але в підсумку випустила власну Harmony OS

"Смачний" телевізор з Японії

Японські вчені розробили прототип екрану телевізора, який здатний імітувати смак. Технологія отримала назву Taste the TV.

Для імітації смаків використовується карусель з 10 добавок, які в комбінації створюють смак конкретної їжі. Після цього вони розпилюються на гігієнічній плівці плоского екрану телевізора, щоб глядач міг спробувати це.

WATCH: A Japanese professor has created a TV that can be tasted. This prototype lickable screen can imitate food flavors https://t.co/yZsy5ZsI0g pic.twitter.com/yP1yeRhtaN — Reuters Asia (@ReutersAsia) December 23, 2021

Передбачається, що якщо телевізор вийде на ринок, його вартість складе близько 875 доларів. Такі гаджети можуть стати в нагоді сомельє або кухарям, які вчаться дистанційно.

Huawei представила конкурента Tesla Model Y

Китайська Huawei спільно з компанією Seres представила новий електричний кросовер AITO M5. Автомобіль потужніший і автономніший за Tesla Model Y, але при цьому коштує дешевше.

За аеродинамічними характеристиками автомобіль перевершує Porsche Macan. Вікна виконані з двошарових звукоізоляційних стекол, завдяки чому знижується рівень зовнішніх шумів.

Фото: електричний кросовер Huawei

У AITO M5 встановлений 1,5-літровий турбований двигун потужністю 125 кінських сил і по електромотору на кожній осі потужністю 224 і 204 к.с. з нуля до "сотні" автомобіль розганяється за 4,4 секунди. У топовій модифікації встановлений акумулятор на 200 кВтг, заряду якого вистачає на більш ніж 1 000 км, а з урахуванням бензину він може проїхати 1195 км.

Ціни стартують від 39 000 доларів, старт продажів намічено на лютий 2022 року.

WhatsApp дозволить редагувати медіафайли перед відправкою

У месенджері WhatsApp з'явиться нова функція, за допомогою якої перед відправкою повідомлення можна буде відредагувати медіафайли.

Додаток надасть опцію вибору одержувачів повідомлення із зображенням, відео або gif-анімацією або публікувати контент в статус. Зараз така розсилка можлива тільки при відправці медіа з вкладки "Камера".

Оновлення BIОS зламало ноутбуки Dell

На ноутбуки компанії Dell вийшло оновлення прошивки ВІОЅ, після якої припиняють працювати екрани. Проблема торкнулася пристроїв лінійок Latitude, Inspiron і Alienware.

У мережі з'явилися масові скарги власників ноутбуків Dell на те, що остання версія BIOS конфліктує з їх пристроями. Після оновлення периферійне освітлення і дисплеї припиняють працювати, переходять до синього екрану або ж просто вимикаються.

Поки користувачам пропонують відкотитися до більш ранньої версії BIOS, поки Dell не випустить оновлення для усунення помилки. Також для відкату радять скористатися додатком SupportAssist OS Recovery.

Запуск українського супутника перенесли

Запуск українського супутника "Січ-2-30" перенесли з 10 на 13 січня 2022 року. Його відправлять на орбіту в рамках місії Transporter 3. Супутник повністю готовий до запуску.

На орбіту його виведе ракета-носій Falcon 9 компанії американської компанії Space X. Український супутник надсилатиме цифрові зображення поверхні Землі у видимому та інфрачервоному діапазонах.