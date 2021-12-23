В Японии создали "вкусный" телевизор: как он работает
В Японии разработали прототип экрана телевизора, который способен имитировать пищевые предпочтения. Он получил название "Taste the TV".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как он работает
- устройство использует карусель из 10 вкусовых добавок, которые в комбинации создают вкус конкретной пищи;
- после этого они распыляются на гигиенической пленке плоского экрана телевизора, чтобы зритель мог попробовать его.
"Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность испытать что-то вроде еды в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома", - заявил профессор Университета Мэйдзи Хомей Мияшита.
Ученый работает с командой из 30 студентов, которые создали различные устройства для ароматизации. Например, вилку, которая делает вкус более насыщенным.
По словам Мияшита, в будущем, если телевизор выйдет на рынок, его стоимость составит около 875 долларов.
Профессор убежден в том, что подобные аппараты станут полезными и для сомелье или же поваров, обучающихся дистанционно. В то же время он рассчитывает создать платформу, в которой пользователи со всего мира смогут загружать разные вкусы и наслаждаться ими.
WATCH: A Japanese professor has created a TV that can be tasted. This prototype lickable screen can imitate food flavors https://t.co/yZsy5ZsI0g pic.twitter.com/yP1yeRhtaN— Reuters Asia (@ReutersAsia) December 23, 2021