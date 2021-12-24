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Новое обновление BIOS ломает ноутбуки Dell: что произошло и как это исправить

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 19:59
Новое обновление BIOS ломает ноутбуки Dell: что произошло и как это исправить Фото: новое обновление BIOS ломает ноутбуки Dell (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пользователи некоторых моделей ноутбуков Dell жалуются на обновление BIOS, которое приводит к поломке устройства. После его установки - дисплей прекращает работать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bleeping Computer.

Отмечается, что с новым обновлением BIOS конфликтуют соответствующие модели ноутбуков и персональных компьютеров:

  • Dell Latitude 5320;
  • Dell Latitude 5520;
  • Dell Inspiron 5680;
  • Alienware Aurora R8.

В связи с жалобами пользователей - последняя версия BIOS (1.14.3 для Latitude, 2.8.0 для Inspiron и 1.0.18 для Aurora R8) конфликтует с их устройствами.

После обновления периферийное освещение и дисплеи устройств прекращают работать, переходят к синему экрану или же просто выключаются.

Сейчас есть неофициальное исправление такой ошибки - перейти на раннюю версию BIOS, до тех пор пока Dell не выпустит собственное обновление, чтобы устранить ее.

В конце концов, не всем удается сделать откат к старой версии, поскольку не всем хватает времени перед тем, как устройство снова выключится.

Также некоторые советуют воспользоваться приложением SupportAssist OS Recovery, чтобы вернуть старую версию BIOS.

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