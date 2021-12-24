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В мессенджере WhatsApp появится новая функция

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Пятница 24 декабря 2021 17:30
В мессенджере WhatsApp появится новая функция Фото: в WhatsApp появится новая функция (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В мессенджере WhatsApp появится новая возможность для пользователей. В частности, перед отправкой сообщения абоненты смогут редактировать медиафайлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WABetaInfo.

WhatsApp предоставит опцию выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией или публиковать контент в статус. Сейчас такая рассылка возможна только при отправке медиа из вкладки "Камера".

Кроме того, WhatsApp проведет небольшой редизайн. В частности, в мессенджере появится специальная кнопка для выбора медиаконтента.

На данный момент функция доступна в бета-версии WhatsApp только для Android.

Напомним, ранее WhatsApp ввел новую функцию, повышающую конфиденциальность пользователей. Теперь по умолчанию будет скрыт онлайн-статус от незнакомых людей.

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