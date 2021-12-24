В мессенджере WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая возможность для пользователей. В частности, перед отправкой сообщения абоненты смогут редактировать медиафайлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WABetaInfo .

WhatsApp предоставит опцию выбора получателей сообщения с изображением, видео или GIF-анимацией или публиковать контент в статус. Сейчас такая рассылка возможна только при отправке медиа из вкладки "Камера".

Кроме того, WhatsApp проведет небольшой редизайн. В частности, в мессенджере появится специальная кнопка для выбора медиаконтента.

На данный момент функция доступна в бета-версии WhatsApp только для Android.