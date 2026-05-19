Вкрали газ у держави на 203 мільйони: на Прикарпатті викрили "бізнесменів"

На Прикарпатті відбулося викриття масштабної схеми незаконного відбору природного газу з державної газотранспортної системи, внаслідок якої збитки державі перевищили 203 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Схема розкрадання газу

Генпрокурор повідомив, що правоохоронці встановили, що організатором незаконної схеми став керівник приватного підприємства, що займається видобутком корисних копалин. До реалізації він залучив трьох підлеглих.

Кравченко уточнив, що компанія використовувала державну газотранспортну систему для транспортування видобутого газу.

Зазначено, що облік палива вівся через спеціальний вузол, що перебуває під контролем і пломбуванням оператора ГТС України.

Як діяли учасники

За даними слідства, із січня 2022 року до жовтня 2025 року учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу.

Прокурор зазначив, що механізм був технічно простим, але давав змогу спотворювати реальні показники: за допомогою спеціального ключа перекривався кран на вимірювальній лінії, через що електронна система фіксувала некоректні обсяги споживання.

Збиток державі

Генпрокурор зазначив, що внаслідок таких дій держава недоотримала понад 8 мільйонів кубометрів газу.

Надалі це паливо незаконно реалізовувалося на ринку як власний ресурс учасників схеми. Загальний розмір збитків перевищив 203 мільйони гривень.

Затримання та підозри

За інформацією прокуратури, організатора схеми та трьох його спільників затримано. Їм повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Прокурори готують клопотання про тримання під вартою і наполягатимуть на заставі в розмірі завданих державі збитків.

Позиція прокуратури

У прокуратурі підкреслили, що крадіжка газу з державної системи - це не бізнес, а прямий удар по енергетичній безпеці країни. Слідство у справі триває.