Росія хоче продавати газ Азії замість Європи, але це може їй дорого коштувати, - Reuters

Переорієнтація експорту російського скрапленого газу з Європи до Азії може обернутися для Москви значним падінням доходів через різке зростання логістичних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У виданні нагадали, що Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського СПГ із 2027 року в рамках санкційної політики через війну РФ проти України.

На початку березня президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія готова відмовитися від постачання газу до Європи та шукати довгострокових покупців в інших регіонах.

Втім, реалізувати цей план виявилося складніше, ніж очікували у Кремлі.

За даними джерел у галузі, Індія вже відмовилася від закупівлі партії російського СПГ із заводу, який перебуває під санкціями США.

Одне з джерел пояснило, що російський газ міг виявитися надто дорогим через високі транспортні витрати та санкційні ризики.

Доставка газу до Азії займає значно більше часу

Маршрут від заводу "Ямал СПГ" до Європи займає близько 17-20 днів. Водночас доставка до Азії може тривати від 50 до 80 днів залежно від маршруту.

Зокрема, перевезення через Суецький канал займає приблизно 50-60 днів, через мис Доброї Надії - до 80 днів, а через Північний морський шлях уздовж арктичного узбережжя РФ - від 50 до 65 днів.

Логістика стала дорожчою

За словами директора з досліджень Інституту енергетики та фінансів у Москві Олексія Бєлогорєва, транспортування газу до Європи коштує в середньому 1-1,5 долара за мільйон британських теплових одиниць (ммБТЕ), тоді як доставка до Індії може коштувати від 2,5 до 5 доларів.

Аналітики зазначають, що найдешевшим варіантом для Росії наразі залишається маршрут через Суецький канал, хоча він пов’язаний із безпековими ризиками.

"Для цілорічних поставок до Індії це найоптимальніший варіант", - зазначив Олександр Буянов, заступник голови Центрального науково-дослідного інституту морського флоту в Москві.

Попри активне просування Північного морського шляху як стратегічного маршруту для експорту, експерти називають його найдорожчим варіантом для постачання СПГ до Південної Азії.

Ситуацію додатково ускладнює дефіцит танкерів льодового класу.

За оцінками Центрального науково-дослідного інституту, доставка газу з Ямалу до Індії через Північний морський шлях може перевищувати 187 доларів за тонну (близько 3,8 долара за млн БТЕ).

На цьому тлі експерти вважають, що навіть високі ціни на газ не гарантують Росії збереження колишніх прибутків від експорту енергоносіїв.