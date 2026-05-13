Кабмін оновив наглядові ради "Укренерго" та "Оператора ГТС": що відомо про нових фахівців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

Раніше, 24 квітня, уряд також обрав представників держави до наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" - ними стали Віталій Петрук та Едуард Денисов.

Конкурс проводив Номінаційний комітет під егідою Мінекономіки за участі представників Мінфіну, Міненерго та міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР, IFC, Представництва ЄС та Бізнес-омбудсмена.

Представником держави у наглядовій раді ТОВ "Оператор ГТС України" став Антон Бендик , який спеціалізується на антикризовому управлінні та фінансовому менеджменті.

В уряді оголосили, що до наглядової ради НЕК "Укренерго" увійшли:

Курс на енергетичну стабільність

Нагадаємо, що питання фінансової стабільності енергетичного сектору є одним із ключових для успішного проходження опалювального сезону.

Уряд уже тривалий час працює над комплексними механізмами для розблокування розрахунків та зменшення накопичених боргів, оскільки хронічна відсутність ліквідності у державних енергокомпаній критично обмежує їхні можливості фінансувати необхідні ремонти та підготовку інфраструктури до зимових навантажень.

Паралельно з цим ключові гравці ринку вживають заходів для адаптації до складних економічних умов. Зокрема, НЕК "Укренерго" ініціювала перед НКРЕКП перегляд тарифів на передачу електроенергії та диспетчерське управління, обґрунтовуючи це потребою врахувати актуальний валютний курс та зміни в обсягах передачі енергії.

Додатковим кроком у системі антикризових рішень стало рішення регулятора про підвищення граничних цін ("прайс-кепів") на ринку електроенергії, що набуло чинності з 1 травня, аби стимулювати імпорт енергоресурсів в умовах дефіциту генерації.

Усі ці кроки - від кадрового оновлення наглядових рад енергопідприємств до регуляторних змін у ціноутворенні - є частиною єдиної стратегії Кабміну, спрямованої на зміцнення енергетичної безпеки держави та забезпечення надійності електропостачання для споживачів.