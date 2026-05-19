Словаччина шукає заміну російському газу і планує підписати контракт з Азербайджаном
Словаччина планує укласти довгостроковий контракт з Азербайджаном на постачання природного газу строком щонайменше на десять років. Про це заявив віцепрем'єр країни Томаш Тараба. ЄС зобов'язав усі країни-члени відмовитися від російського газу до 1 листопада 2027 року.
Деталі переговорів
За словами Тараби, Азербайджан є "дуже надійним партнером" для Словаччини в питанні диверсифікації енергопостачання. Сторони обговорюють, які трубопроводи можна використовувати і в яких обсягах.
Азербайджанська компанія SOCAR вже веде переговори з найбільшим словацьким енергооператором SPP. У 2024 році Азербайджан розпочав постачання газу до Словаччини в рамках пілотного контракту.
Чому це важливо
Словаччина залишається однією з небагатьох країн ЄС, які досі імпортують російські нафту та газ. Нафту вона отримує трубопроводом "Дружба", газ - через "Турецький потік" в обхід української ГТС.
Після того як 27 січня 2026 року через удар РФ по Україні транзит нафти "Дружбою" було припинено, Братислава активізувала пошук альтернатив.
Відмова від російського газу стає загальноєвропейською тенденцією. Росія хоче переорієнтувати експорт газу на Азію, але це може обернутися значним падінням доходів - логістичні витрати підскочать у кілька разів.
На цьому тлі США різко наростили експорт СПГ до Європи - американські постачальники вже забезпечують близько двох третин імпорту скрапленого газу до ЄС, а до 2028 року їхня частка може зрости до 80%.