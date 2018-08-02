В ВККС отрицают слухи о срыве конкурса в антикоррупционный суд

Козьяков заверил, что информация о смене главы ВККСУ является слухами

Срыв конкурса кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) является слухами. Об этом рассказал глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, отвечая на вопрос РБК-Украина.

Он отметил, что информация о смене главы ВККСУ является слухами, которые распространяют для расшатывания ситуации.

"Источник этих слухов нами установлено. Мы не считаем необходимым на это реагировать", - отметил Козьяков.

Он добавил, что не уйдет в отставку, пока не завершатся конкурсы в ВАКС и Верховный суд.

"В первые два года я примерно каждые 6 месяцев принимал решение, подаю ли я в отставку. Последние три месяца я об этом не думал. Я думаю, надо завершить конкурс или эти два конкурса (на должности судей в Верховный суд и ВАКС, - ред.), а потом думать об этом", - сообщил Козьяков.

По словам члена ВККС Станислава Щотки, пока также отсутствуют юридические обстоятельства для замены главы комиссии.

"Относительно собственного желания председатель ответил. А что касается смены главы ВККС, то заменить члена комиссии можно только на основаниях, которые есть в законе. Член комиссии может либо подать самостоятельно заявление и уйти с должности или в случае, когда он умышленно не принимает участие в голосовании в течение месяца. Тогда комиссия может прекратить полномочия такого члена комиссии. Также прекращаются полномочия члена ВККС в связи с истечением срока полномочий. На сегодня у нас нет оснований говорить, что во время проведения конкурса у главы закончится срок полномочий", - добавил Щотка.

Напомним, Козьяков 2 августа заявил об объявлении конкурса кандидатов на должности судей в ВАКС.

В ВАКС должны быть выбраны 39 судей. Кроме того, ранее глава ВККСУ сообщил, что о намерениях участвовать в конкурсе в антикоррупционный суд заявили более полутысячи человек.