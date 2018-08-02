У ВККС заперечують чутки про зрив конкурсу до антикорупційного суду

Козьяков запевнив, що інформація про зміну голови ВККСУ є чутками

Зрив конкурсу кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) є чутками. Про це розповів голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков, відповідаючи на запитання РБК-Україна.

Він наголосив, що інформація про зміну голови ВККСУ є чутками, які поширюють для розхитування ситуації.

"Джерело цієї чутки нами встановлено. Ми не вважаємо за необхідне на це реагувати", - зазначив Козьяков.

Він додав, що не піде у відставку, поки не завершаться конкурси до ВАКС та Верховного суду.

"У перші два роки я приблизно кожні 6 місяців приймав рішення, чи подаю я у відставку. Останні три місяці я про це не думав. Я думаю, треба завершити конкурс або ці два конкурси (на посади суддів до Верховного суду та ВАКС, - ред.), а потім думати про це", - повідомив Козьяков.

За словами члена ВККС Станіслава Щотки, наразі також відсутні юридичні обставини для заміни голови комісії.

"Стосовно власного бажання голова відповів. А що стосується зміни голови ВККС, то замінити члена комісії можна виключно з підстав, які є в законі. Член комісії може або подати самостійно заяву і піти з посади або у випадку, коли він умисно не приймає участь у голосуванні протягом місяця. Тоді комісія може припинити повноваження такого члена комісії. Також припиняється повноваження члена ВККС у зв’язку із закінченням терміну повноважень. На сьогодні у нас немає підстав говорити, що під час проведення конкурсу у голови закінчиться термін повноважень", - додав Щотка.

Нагадаємо, Козьяков 2 серпня заявив про оголошення конкурсу кандидатів на посади суддів до ВАКС.

У ВАКС повинні бути обрані 39 суддів. Крім того, раніше голова ВККСУ повідомив, що про наміри брати участь в конкурсі в антикорупційний суд заявили понад півтисячі людей.