ВСП утвердил штат судей в антикоррупционном суде

С 39 судей ВАКС, 12 - будут занимать должности судей Апелляционной палаты этого суда

Сегодня, 31 июля, Высший совет правосудия (ВСП) согласовал количество судей в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) - 39 штатных единиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, с 39 судей ВАКС, 12 - будут занимать должности судей Апелляционной палаты этого суда. Также член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич напомнил, что 21 июня Верховная рада Украины приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, который вступил в силу 28 июня 2018 года.

"Согласно части первой статьи 5 Закона Украины “О Высшем антикоррупционный суд” количество судей Высшего антикоррупционного суда определяется согласно ЗУ “О судоустройстве и статусе судей” в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельной установкой, в пределах численности судей соответствующего ведомства, количества судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении

Напомним, что 18 июля Парубий подписал закон для запуска антикоррупционного суда. Согласно изменениям к закону, Высший антикоррупционный суд сможет рассматривать все дела, которые относятся к подследственности Национального антикоррупционного бюро.