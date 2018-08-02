ВККСУ объявила конкурс в ВАКС

Представление документов продлится с 8 августа 2018 года по 14 сентября

Конкурс кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и апелляционную палату объявлен со 2 августа. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня президент подписал последний закон и мы объявили для себя процесс заседания несколько раньше", - сообщил Козьяков.

По словам члена ВККСУ Михаила Макачука, конкурс объявлен с 2 августа.

"Представление документов продлится с 8 августа 2018 года по 14 сентября в электронной и бумажной форме", - добавил он.

Напомним, что в ВАКС должны быть выбраны 39 судей. Кроме того, ранее председатель ВККСУ сообщил, что о намерениях принимать участие в конкурсе в антикоррупционный суд заявили более полутысячи человек.

Председатель комиссии пояснил, что по состоянию на 31 июля, конкурс кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд еще не объявлен. Соответственно, прием документов от кандидатов еще не начат. А подача заявлений о намерениях участвовать - не имеет никаких юридических последствий.