Более полутысячи человек намерены принимать участие в конкурсе в ВАКС

Никаких юридических последствий эти заявления о намерениях не имеют

О намерении принять участие в конкурсе кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в общем заявили 530 человек. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков.

"Заявления о намерениях участвовать в конкурсе в антикоррупционный суд подали 530 человек. Мы должны понимать, что реально кандидатов будет меньше. А вот насколько будет меньше, мы увидим, когда нам начнут подавать документы. Если привести пример из опыта, перед конкурсом в Верховный суд заявления о намерениях принимать участие подавали более 1 300 кандидатов. Впрочем, реально подали документы чуть более 800 человек", - рассказал Козьяков.

Председатель комиссии пояснил, что по состоянию на 31 июля, конкурс кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд еще не объявлен. Соответственно, прием документов от кандидатов еще не начат. А подача заявлений о намерениях участвовать - не имеет никаких юридических последствий.

"У нас на сайте обнародован пока только прием заявлений о намерении участвовать в конкурсе. Возможно, кто-то или многие кандидаты захотят объявить свои намерения. Зачем это делается? Исключительно для цели планирования секретариата ВККСУ. Мы просто планируем работу, ведь у нас много процедур осуществляется одновременно. Никаких юридических последствий эти заявления о намерениях не имеют. Если кто-то не подаст заявление о намерении, потому что не было возможности или не захотел - эти лица также имеют право подать документы для участия в конкурсе", - пояснил Козьяков.

Напомним, Козьяков сегодня, 31 июля, сообщил, что ВККСУ завтра может объявить конкурс на должности судей в Высший антикоррупционный суд.