Явка на выборах по состоянию на 16:00 составляет 49,3%, - ОПОРА

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погрешность в пределах 0,7%

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16:00 составляет 49,3% с погрешностью 0,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-службу гражданской сети ОПОРА.

Согласно данным наблюдателей ОПОРЫ, явка по регионам Украины с погрешностью 1,4%: в центральных областях - 51%, на востоке Украины - 50,1%, на юге - 49,9%, на западе - 46%

Отметим, явка на 16:00 во время первого тура составила 24%.

Напомним, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что наибольшая явка избирателей во втором туре в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

Добавим, явка на выборах во втором туре по состоянию на 15:00 превышает явку в первом туре выборов. Тогда явка составила 45,08% избирателей. Наибольшее количество избирателей в Запорожской области. Ранее в комментарии РБК-Украина Бернацкая сообщила, что явка избирателей должна вырасти на участках во второй половине дня из-за того, что украинцы начали день в церкви. По ее словам, в ЦИК прогнозируют высокую явку во время второго тура выборов.

РБК-Украина сообщало, что голосование уже завершено в посольстве Украины в Австралии, в республике Корея, в Японии, в КНР, Монголии, Малазии, Шанхае, в республике Сингапур, посольстве Украины во Вьетнаме, в королевстве Тайланд, Казахстане и Киргизській республике.