ЦИК обнародовал данные о явке на 15:00 (обновляется)

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во втором туре выборов президента Украины явка составляет 45,30%

Во втором туре выборов в Украине явка избирателей на 15:00 составила 45,30%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что сведения об активности избирателей в Центризбирком передали 174 избирательных округа. В Днепропетровской области проголосовали 50,94% избирателей, в Харьковской области - 48,49%. В Донецкой области проголосовали 45,01% избирателей. В Николаевской области активность избирателей составила 48,66%.

Отметим, что во Львовской области проголосовали 39,51% избирателей, а в Полтавской области - 50,37%, в Киеве - 46,14%, в Закарпатской области - 27,79%.

Отметим, что избирательная участок в Лебединском в Донецкой области не работает из-за опасности. Избирательный участок находится на линии разграничения. В ЦИК добавили, что решают эту проблемы, чтобы люди смогли проголосовать. Также полиция открыла уголовное дело из-за неоткрытого избирательного участка.

Напомним, ранее в КМИС заявляли, что во втором туре выборов 2019 явка избирателей может быть ниже явки в первом туре. Также подчеркивалось, что позитивная для кандидата Владимира Зеленского социология может демобилизировать его избирателей.

Как писало РБК-Украина ранее, согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии, явка в первом туре 31 марта превысила 63%. Так, в Донецкой области явка составила 59,51%, а в Луганской - 56,76%, в Днепропетровской области - 65,96%, в Киеве - 68,01%. Во Львовской оказалась самая высокая явка избирателей - 68,88%.

Подчеркнем, ЦИК информировал, что количество избирателей, внесенных в список в первом туре выборов в Украине, составило 29 млн 468 тысяч 783 человека. При этом количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на президентских выборах, составляет 18 млн 711 тысяч 933 человека.

Таким образом, проголосовать в первом туре выборов президента Украины не пришли 10 млн 756 тысяч 850 избирателей.