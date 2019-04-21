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Явка во втором туре выборов президента Украины: все подробности

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 06:00
Явка во втором туре выборов президента Украины: все подробности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во втором туре выборов 2019 социологи ожидают снижение явки

Во втором туре выборов 2019, по данным социологов, явка ожидается более низкая, чем в первом туре. Подробнее о том, как проходит голосование за президента - в материале РБК-Украина.

Явка в первом туре выборов 2019

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта 2019 года. Избирательные участки работали с 08:00 утра до 20:00 вечера. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах президента в первом туре составила 63,41%. Участие в голосовании приняли 18 893 864 человека.

Как писало РБК-Украина, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина прогнозирует, что во втором туре выборов, назначенных на 21 апреля, явка избирателей будет ниже, чем в первом. По ее словам, причиной снижения явки на выборах может быть тот факт, что для многих украинцев и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский являются неприемлемыми кандидатами. Также Бекешкина предположила, что молодежь, проживающая не по месту регистрации, может полениться повторно менять место голосования.

Как известно, до 15 апреля все граждане Украины, в частности переселенцы с Крыма и Донбасса, имели возможность изменить место голосования. Так, переселенцам для того, чтобы изменить место голосования, необходимо было обратиться в ближайшее отделение Госреестра избирателей с соответствующим заявлением. Всем остальным гражданам для смены места голосования необходим был также документ, подтверждающий необходимость смены адреса голосования. Это могла быть, например, справка с работы или учебы.

По данным Центральной избирательной комиссии, место голосования перед повторным голосованием на выборах президента Украины изменили 325 604 человека. Отметим, перед первым туром место голосования изменили более 300 тыс. граждан. При этом, перед выборами 31 марта у украинцев на смену места голосования было около трех месяцев, а перед повторным - всего неделя.

Выборы президента Украины

Очередные выборы президента Украины состоялись 31 марта. По результатам голосования лидером стал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24% избирателей. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с поддержкой 15,95% избирателей. Поскольку никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%), Центризбирком после объявления официальных результатов объявил о проведении повторного голосования. Во второй тур вышли два кандидата, набравшие наибольшее число голосов - Зеленский и Порошенко. Повторное голосование назначено на 21 апреля.

Дебаты кандидатов

Перед проведением повторного голосования законом предусмотрены дебаты кандидатов. Официальные дебаты должны были состояться 19 апреля в студии "Суспільного" в 21:00 (время перенесли на час вперед по просьбе штаба Порошенко). Однако в студию приехал только Порошенко, который в эфире отвечал на вопросы экспертов.

Дебаты кандидатов состоялись в 19:00 на НСК "Олимпийский", а ходе которых Порошенко и Зеленский отвечали на вопросы друг друга.

Выборы 2019: что нужно знать о втором туре голосования Порошенко на выборах 2019: результаты голосования за кандидата
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