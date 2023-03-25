Визнає снарядний голод? Путін заявив, що Росія змушена запроваджувати ліміти для військових

Путін сказав, що, за російськими даними, у провідних країнах НАТО щомісяця виробляється 14-15 тисяч снарядів. Він зазначив, що українські військові за добу нібито використовують до 5 тисяч снарядів. Проте російський диктатор сказав, що військові РФ використовують "значно більше" снарядів.

"ЗС Росії витрачали набагато більше. Я зараз не хочу давати оцінку раціональності прийняття рішень на різних рівнях військового управління, але зараз Генштаб та Міноборони змушені запроваджувати певні ліміти", - заявив він.

Також Путін, реагуючи на плани Євросоюзу поставити Україні мільйон снарядів, нафантазував про потужний російський військово-промисловий комплекс і пообіцяв за той самий термін виготовити втричі більше снарядів для армії РФ.

Нагадаємо, нещодавно ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України.

Раніше ми писали, що, за даними Генштабу, Росія хоче перейти у наступ, проте відчуває дефіцит боєприпасів.

Крім того, наступ РФ в районі Донецька вже видихнувся, оскільки окупанти скаржаться на снарядний голод.

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